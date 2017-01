TPMP : Cyril Hanouna dévoile les raisons de sa fâcherie avec Arthur...

Les téléspectateurs de C8 le savent, Cyril Hanouna et Arthur ne sont pas restés en très bons termes. Mardi 17 janvier 2017, l'animateur de Touche pas à mon poste a expliqué en direct les raisons de cette brouille qui revient de temps à autres sur le tapis...

En effet, alors que les chroniqueurs débattaient du clash qui oppose en ce moment Gilles Verdez à Arthur (Le premier a critiqué très durement la prestation de l'animateur de 50 ans dans Les Z'Awards sur TF1 et le second a répondu en dévoilant des messages privés élogieux à son égard envoyés récemment par le chroniqueur), Cyril Hanouna (42 ans) a souhaité prendre la parole pour dire "la vérité" aux téléspectateurs sur cette inimitié.

"Vous savez qu'on était très amis, on était plutôt potes, on s'était réconciliés et depuis on ne se parle plus du tout et je vais vous dire pourquoi on ne se parle pas", a-t-il annoncé attisant au passage la curiosité des chroniqueurs et du public. Et de poursuivre : "Tout simplement parce qu'on était très copains, je l'avais très souvent au téléphone. Il me disait que tout allait bien et il préparait en sous-main Cinq à sept avec Arthur pour TF1 qui était censée tuer Touche pas à mon poste. Il a pris Cartman, il a pris d'autres gens... J'ai trouvé ça un petit peu limite donc j'ai dit 'On se parle plus, terminé, chacun fait sa vie'. Mais c'est pas une affaire d'état non plus, je sais pas si on se reparlera un jour, il n'y a rien de très très grave non plus."

Voilà qui est dit.

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !