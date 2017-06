TPMP : Cyril Hanouna "embrasse" Matthieu Delormeau, Twitter s'emballe !

Rappelons que Matthieu Delormeau se fait très discret depuis le 22 mai dernier, date de sa dernière apparition dans Touche pas à mon poste. Sur le plateau de l'émission, l'ex-animateur de NRJ12 s'était montré quelque peu agacé à l'évocation du canular jugé homophobe diffusé dans Radio Baba quelques jours plus tôt.

Et en plus d'avoir disparu de Touche pas à mon poste, Matthieu Delormeau ne donne plus aucun signe de vie sur les réseaux sociaux. De quoi inquiéter ses fans qui ne cessent de réclamer des nouvelles et craignent même son départ définitif de l'émission, à l'image de Thierry Moreau et d'Énora Malagré.

De son côté, Cyril Hanouna avait donné des nouvelles à l'antenne de C8. L'animateur avait alors confié "attendre la décision de Matthieu Delormeau", qui a été "un peu échaudé par tout ce qui s'est passé ces derniers temps". "Il est en train de se reposer en ce moment, il reviendra dans l'émission avant la fin de la saison", avait-il également déclaré.