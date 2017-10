TPMP : Cyril Hanouna en slip sur la tour de TF1, Benjamin Castaldi piégé

Double dose de TPMP jeudi 12 octobre 2017. Après la traditionnelle émission, C8 proposait le prime Babanormal Activity, un prime basé sur les phénomènes paranormaux. À cette occasion, Agathe Auproux a raconté une anecdote un peu drôle, mais qui fait tout de même froid dans le dos.

À l'époque où elle était encore étudiante à Toulouse et où elle habitait seule dans un appartement, la belle chroniqueuse a vu sa fenêtre s'ouvrir, alors qu'elle l'avait fermée. Intriguée, la jeune femme la referme et retourne se coucher. C'est à ce moment-là qu'un autre phénomène paranormal s'est produit : "Une de mes culottes se déplace. C'était dans ma chambre, et le truc se déplace, et je vois un bout de tissu qui se déplace genre sur trois mètres, comme s'il y avait un coup de vent, sauf que j'habite dans un appartement fermé, la fenêtre était fermée et il n'y avait pas de courant d'air, rien du tout. Et là, je hurle à la mort."

Sur le plateau, l'équipe s'est alors prêtée à une séance de spiritisme et Matthieu Delormeau a fait appel un médium. Et sans surprise, les 1 031 000 téléspectateurs présents devant leur petit écran ont aussi eu le droit à des happenings délirants. On pense notamment à Benjamin Castaldi qui a encore vu son numéro de téléphone dévoilé par Baba.

Un voyant a fait croire à Matthieu Delormeau que son numéro sesrait dévoilé sur un écran géant de Time Square. Mais c'est finalement celui du mari d'Aurore Aleman qui est apparu. Furieux, ce dernier a quitté le plateau. Mais, voyant que les premiers appels commençait déjà à arriver, il a fait un retour express pour remettre son téléphone à Cyril Hanouna. Ce n'est que plusieurs minutes plus tard qu'il a fait son véritable come-back.

Autre moment fort de la soirée, celui où Cyril Hanouna s'est rendu au pied des locaux du groupe TF1. "Les chéris, je vous avais promis que je serai sur TF1 ce soir. Je vais y être pour longtemps. Est-ce qu'on peut faire un plan général pour bien montrer la tour de TF1 ?", a-t-il déclaré, avant de préciser qu'il n'y aurait aucun trucage. C'est alors qu'est apparue... une image de l'animateur allongé, superposée à celle de l'affiche de la série Demain nous appartient. "Mon slip vous appartient", pouvait-on lire. Une blague qui a beaucoup amusé les internautes.