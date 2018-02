TPMP – Cyril Hanouna recadré par un invité : "C'est mon fils, reste tranquille"

Il aurait voulu le faire exprès, il n'aurait pas fait mieux. Mercredi 28 février 2018, en direct dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a fait une belle bourde. Résultat, son invité à été contraint de le recadrer ! La personnalité en question est en plus un professionnel en la matière puisqu'il s'agit de Pascal Soetens, alias Pascal le grand frère, lequel fait son grand retour avec son émission éponyme ce soir sur C8.

Alors, que s'est-il passé ? En plein happening, l'animateur de 43 ans a arrêté ce qu'il faisait en repérant un jeune homme dans le public. "Deux minutes, on arrête tout là. Alors je ne comprends pas le projet", a-t-il déclaré, faisant référence à la coupe de cheveux de la personne assise dans le public.

Lui demandant son prénom et de "descendre de deux étages", jugeant la réponse un peu vive, Cyril Hanouna a alors demandé à cette personne de remplacer Kelly Vedovelli aux platines. "Tu te mets là-bas, tu dis rien et ça ira très bien", a-t-il ajouté. Sauf que, le jeune homme en question n'est autre que Loucas, le fils de Pascal Soetens ! L'éducateur le plus célèbre de France s'est alors empressé de prévenir Cyril Hanouna: "Je peux intervenir ou pas ? Tu sais, c'est mon fils, donc reste tranquille !"

Halluciné par cette révélation, la trublion a alors explosé de rire mais a continué de se moquer du fils de "Pascal le grand frère" : "C'est vrai qu'il te ressemble sauf qu'il a un balai à chiotte sur la tête." Pire : il l'a carrément appelé Kevin.

Bien sûr, il n'y avait pas de tension en plateau. Le public, l'invité et l'animateur ont beaucoup ri. Pascal Soetens a même remercié Cyril Hanouna de mettre l'accent sur la coupe de cheveux de son fils, qui laisse à désirer selon lui : "Merci Cyril, ça fait des années que je lui dis que sa coupe de cheveux, ce n'est pas possible."

Cyril Hanouna a apparement la mémoire courte ou du mal à retenir les visages. En octobre 2017, il avait pris la pose dans les coulisses de TPMP avec Loucas, comme en témoigne une photo postée sur l'Instagram du "fils de". Ce dernier avait assisté à l'enregistrement de l'émission où son père était déjà venu faire la promotion de Pascal le grand frère version C8.