TPMP - Cyril Hanouna recrute Pierre Ménès et Dominique Farrugia

A la rentrée prochaine, Cyril Hanouna sera entouré de nouvelles têtes dans Touche pas à mon poste sur C8. Parmi elles, le journaliste sportif Pierre Ménès mais aussi l'ex-Nul de Canal+ Dominique Farrugia !

C'est à l'occasion d'un portrait publié sur lemonde.fr, écrit par Fabrice Lhomme et Gérard Davet, consacré à l'animateur-star que l'information a été révélée. "Je suis fier de 90 % de l'émission, mais je veux gommer 10 % des trucs qui mettent mal à l'aise. On va mettre plus de garde-fous, monter en gamme. Autant de déconne, mais plus de sens. L'arrivée de nouveaux intervenants va nous ramener dans la réalité", a déclaré Cyril Hanouna aux deux journalistes. Des propos rapportés que l'on peut lire après l'évocation des noms de Pierre Ménès (54 ans) et Dominique Farrugia (54 ans) mais aussi ceux de Rachid Arhab (ex-CSA) ou encore de l'humoriste qui monte Tom Villa (Salut les Terriens !).

Aux dernières nouvelles, la militante Rokhaya Diallo, le journaliste médias Renaud Revel et le jeune reporter Louis Morin (Ex-Petit Journal de Cyrille Eldin) sont eux aussi annoncés autour de la table aux côtés des piliers Gilles Verdez et Jean-Michel Maire.

En ce qui concerne Matthieu Delormeau, lequel a partagé un petit-déjeuner avec Cyril Hanouna le 18 juillet dernier, il est encore trop tôt pour savoir si le chroniqueur retournera dans TPMP. Cependant, selon nos confrères de Télé Star, il est désormais acquis que l'ex-star de NRJ12 produira bientôt (via sa société MAD Productions) un documentaire autour de la vie de "Baba". Celui-ci devrait être diffusé sur C8 à la rentrée.