TPMP – Cyril Hanouna : Un dérapage homophobe en direct ? Le CSA alerté

Jeudi 18 mai 2017, Cyril Hanouna a choqué de nombreux téléspectateurs lors de son prime time intitulé TPMP ! Radio Baba.

L'animateur de 42 ans s'est en effet fait passer pour un homosexuel (en prenant inutilement une voix très efféminée) à la recherche de l'amour dans le but de piéger, via des canulars téléphoniques diffusés en direct, des gays séduits par une fausse annonce coquine publiée sur un site de rencontres.

Lors de cette séquence incontestablement caricaturale, celui qui se fait appeler "Baba" par ses fanzouzes a poussé ses "victimes" à tenir des propos très intimes et parfois crus afin de divertirà leur insu son équipe et les téléspectateurs de C8. "Ça part toujours en cacahuète !", a notamment commenté un Cyril Hanouna hilare après qu'un jeune homme lui a fait une proposition très indécente... pourtant directement liée à la fausse annonce publiée par l'émission. Un procédé qui a fortement choqué, qui plus est au lendemain de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie.

Selon le compte Twitter du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), de nombreux téléspectateurs ont manifesté leur colère après ce dérapage en direct. "Vous êtes nombreux à nous interpeller au sujet d'une séquence diffusée hier soir dans l'émission Touche pas à mon poste (C8). Plusieurs centaines de téléspectateurs ont pour l'heure saisi le CSA via le formulaire de signalement en ligne", a communiqué l'institution. Selon Caroline Sallé, journaliste au Figaro, 2750 plaintes avaient été enregistrées à 14h par le CSA.

Ce prime time TPMP ! Radio Baba a diverti 1,02 million de téléspectateurs, soit 4,6% du public.

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !