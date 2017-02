TPMP – Danielle Moreau : Elle fait des confidences sur sa vie privée

Danielle Moreau (53 ans) est LA nouvelle chroniqueuse de Touche pas à mon poste sur C8 et le public l'adore. Celle que l'on avait déjà vue dans C'est au programme sur France 2 et entendue dans À la bonne heure sur RTL avec Stéphane Bern s'est confiée à nos confrères de Télé Loisirs.

Danielle Moreau est devenue une star. Mais, qu'on se le dise, cela ne change rien à sa vie. La chroniqueuse ne semble d'ailleurs pas vraiment aimer le changement. Pour preuve, elle loge toujours dans l'appartement dans lequel elle a grandi. "Je vis encore, dans un petit appartement de région parisienne, avec ma mère. J'ai toujours la même chambre, rien n'a vraiment changé pour moi. J'aurais aimé habiter Paris si j'avais eu de l'argent. Mais la vérité, c'est que c'est notre carapace. Avec les années, on a de moins en moins envie de le quitter", déclare-t-elle.

Fille unique, Danielle Moreau ne s'est jamais mariée. Elle n'a pas non plus eu d'enfant. Mais ne vous fiez pas à son look austère : la quinquagénaire l'a prouvé à maintes reprises, elle a un sacré sens de l'humour. Au lycée déjà, elle se faisait remarquer. "J'étais à la fois très fantaisiste (je me faisais virer de cours pour écouter Les Grosses Têtes à 15 ans) et très sérieuse, j'adorais le latin et le grec, j'ai eu mon bac à 16 ans..., se souvient-elle. Avec le temps, c'est le côté déluré qui a pris le dessus !"

C'est justement grâce à sa personnalité qu'elle a s'est fait repérer. "J'ai d'abord fait partie du public des émissions de radio. J'allais à Europe 1 souvent et j'y suis entrée comme stagiaire alors que je suivais un BTS de secrétariat de direction par correspondance pour rassurer ma mère... (...) Je suis devenue assistante de production pour différentes émissions, notamment Des chiffres et des lettres et Perdu de vue. Puis je me suis retrouvée programmatrice. (...) Depuis dix-neuf ans, c'est donc ce que je fais dans C'est au programme... Je suis devenue journaliste grâce à William Leymergie qui m'a dit un jour : 'T'es un personnage, il faut vraiment qu'on te mette à l'antenne'", raconte-t-elle.

Et si elle a d'abord souhaité rester dans l'ombre, Danielle Moreau est aujourd'hui ravie de son évolution !