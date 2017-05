TPMP – Départ d'Énora Malagré : "Beaucoup de bêtises sont dites"

"Bonjour les amis. Je fais cette petite vidéo pour vous annoncer quelque chose d'important. Comme vous avez pu le constater, cela fait plusieurs mois que je me pose des questions sur mon avenir à la télévision et sur ma place dans Touche pas à mon poste. Je crois justement que je n'y trouve plus ma place. Alors je vous annonce ce soir que je vais quitter, que je quitte officiellement Touche pas à mon poste. Ça a été sept ans merveilleux où j'ai côtoyé des gens exceptionnels. Où j'ai appris beaucoup de choses mais il est temps pour moi de partir", a déclaré Énora Malagré afin d'annoncer son départ du show le 29 mai 2017.

Un départ qui a beaucoup fait réagir. Quelques jours plus tard, la jeune femme de 36 ans s'est de nouveau exprimée. Si elle remercie ses fans pour leur soutien, elle a surtout fait savoir que certaines rumeurs circulant à son sujet étaient infondées. "Merci pour tous vos messages, vous êtes merveilleux, j'en ai pleuré. Je m'exprimerais bientôt car beaucoup de bêtises sont dites, rien de grave", a-t-elle déclaré.