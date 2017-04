TPMP - Enora, Capucine... Combien leur rapporte la pub sur les réseaux sociaux ?

Vendredi 28 avril, Julien Courbet recevait l'agent de personnalités Magali Berdah dans Touche pas à mon poste sur C8. Au cours de son interview, la ravissante jeune femme a dévoilé combien touchaient certains chroniqueurs de l'émission médias pour faire de la publicité sur Instagram...

"Je leur propose de faire des pubs sur Instagram. On fait aussi des bookings [surtout pour ses clients stars de télé-réalité, NDLR] mais je ne suis pas très pour, je trouve que ce n'est pas terrible pour leur image (...) Un placement de produit sur Instagram, on est entre 500 et 3000 euros", a-t-elle tout d'abord indiqué.

Invitée à parler des chroniqueurs de TPMP tout spécialement, Magali Berdah a ensuite commenté : "La plus capricieuse, c'est Capucine Anav. Elle est mignonne, elle a toujours eu tout ce qu'elle voulait, Capu elle a ce côté petit bébé. C'est des petits caprices mais on cède parce qu'elle est tellement chou."

Ensuite, concernant ceux qui demandent le plus d'argent pour faire de la publicité, la jeune femme a indiqué sans langue de bois : "Ex aequo, on va être entre Matthieu Delormeau et Enora Malagré. Pour eux, c'est entre 1500 et 3000 euros par publication." Et de remettre les choses en perspective : "Vous savez, c'est de la publicité. Quand vous faites une publicité aujourd'hui à a télévision, vous utilisez votre image et ce n'est pas les mêmes cachets, c'est beaucoup plus cher !"

