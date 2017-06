TPMP – Énora Malagré : Elle quitte tout et promet des révélations !

Le 29 mai 2017, Énora Malagré a fait une annonce fracassante. Après sept ans au sein de l'équipe de Touche pas à mon poste, la jolie blonde quitte l'émission. Via une vidéo postée sur Twitter, elle a expliqué ne plus trouver sa place autour de la table de Cyril Hanouna. Un départ inattendu, qui survient quelques jours après la polémique jugeant l'animateur vedette de C8 homophobe à la suite de la diffusion d'un canular téléphonique au cours du programme Radio Baba.

Mercredi 31 mai 2017, Cyril Hanouna a finalement donné des nouvelles d'Énora Malagré. À l'antenne de Touche pas à mon poste, il a ainsi indiqué que la jeune femme profitait de son temps libre pour "se reposer". "Elle va revenir avant la fin de la saison vous faire un petit bisou, a-t-il poursuivi. Et elle va se reposer pendant deux mois. On en reparlera à la rentrée, mais on espère qu'elle va rester avec nous sur C8."

Au lendemain de ces déclarations, la jolie blonde s'est à son tour exprimée sur Snapchat. "Coucou les amis ! Je vais vous donner plein de nouvelles via snap ! Là je me casse histoire d'échapper au tourbillon médias... Bientôt je vous dirai les vraies raisons de mon départ car là tout le monde parle à ma place et dit n'importe quoi", a-t-elle écrit. Dans la foulée, Énora Malagré a posté une vidéo en direct d'un avion, puis à "la maison". "Retour à la vraie vie", a-t-elle précisé.

Sur Twitter, l'ex-acolyte de Matthieu Delormeau dans Touche pas à mon poste avait déjà indiqué qu'elle s'exprimerait prochainement "car beaucoup de bêtises sont dites". Affaire à suivre...