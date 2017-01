TPMP : Énora Malagré et Matthieu Delormeau choqués par le salaire de Cauet !

"Je gagne 1 000 euros [pour chaque émission de TPMP, NDLR], voire un peu plus. Cela va sur une société. Donc, pour être très honnête, cela paye des gens qui bossent avec moi", nous a révélé Cauet lors d'une interview organisée, le 26 janvier, dans les locaux de Purepeople. Une révélation qui a fait débat quelques heures plus tard dans Touche pas à mon poste !

Eh oui, à l'annonce de ce montant, les collègues de Cauet ont exprimé leur surprise. Énora Malagré et Matthieu Delormeau en tête ont fait part de leur choc. "C'est une blague ? Non mais il gagne grave de thunes ! Mais pourquoi il est payé beaucoup plus comme ça. Je suis verte", a déclaré la Bretonne que l'on retrouve tous les lundis dans Le Van sur CStar.

"1 000 euros en facture, ça fait 600 euros en salaire. C'est énorme !", a pour sa part précisé Matthieu Delormeau, toujours très terre-à-terre. Puis, il s'est plaint, avec humour bien sûr, de ne jamais avoir le droit à une augmentation.

Face à ces réactions, Baba s'est expliqué : "Il est payé plus parce qu'il s'appelle Cauet. 1 000 euros, c'est vrai que c'est énorme." Mais, l'animateur-producteur a surtout fait une autre révélation : "Je vais vous dire la vérité, je n'étais pas au courant et je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait ça." Et de conclure : "Je sens que je vais avoir des problèmes dans cette émission, mes chéris !"

Ce nouveau numéro de Touche pas à mon poste sur C8 a une fois de plus attiré un grand nombre de téléspectateurs. Pas moins de 1,4 million de personnes étaient derrière leur écran, soit 5,9% de part de marché.