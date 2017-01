TPMP : Énora Malagré hôtesse de l'air sexy et coquine !

Énora Malagré a une fois de plus fait grimper la température sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8).

Jeudi 12 janvier 2017, Cyril Hanouna a comme à son habitude présenté avec humour tous ses chroniqueurs présents sur le plateau. Il a ainsi comparé Énora Malagré, vêtue d'une robe sublime, à une hôtesse de l'air : "On dirait que vous êtes à l'accueil de la Lufthansa."

"Plutôt Air France", ont rétorqué les autres membres de l'équipe, justifiant leur comparaison par la tenue de couleur bleue, blanche et rouge de la jolie blonde de 36 ans. Le patron a donc eu l'idée de proposer à Énora Malagré de se mettre dans la peau d'une hôtesse de l'air coquine russe. De quoi l'intriguer quelque peu : "Pourquoi coquine ?"

L'animatrice du Van (CSTAR) s'est tout de même exécutée pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, du public et de ses collègues. "Bonsoir, bienvenue sur Vodka Airlines. Il y a les toboggans juste devant, il y a les sorties sur les côtés et, si tu veux, tu peux me suivre, bébé", a-t-elle déclaré, tout en réalisant quelques mouvements sensuels.

Une performance saluée par Cyril Hanouna : "J'en connais qui sont pas dans l'avion mais qui ont déjà décollé !"

Du côté des audiences, Touche pas à mon poste a rassemblé 1,52 million de téléspectateurs hier soir, soit 6,1% des individus de 4 ans et plus.