TPMP fait du ski : Coulisses et photos du séjour !

Ce vendredi 20 janvier 2017, C8 proposera un prime spécial intitulé TPMP fait du ski. Les téléspectateurs découvriront ainsi les aventures de Cyril Hanouna, Énora Malagré, Caroline Ithurbide, Capucine Anav, Isabelle Morini-Bosc, Valérie Benaïm, Jean-Luc Lemoine, Benjamin Castaldi, Jean-Michel Maire, Gilles Verdez et Mokhtar à Montgenèvre (station de ski des Hautes-Alpes). Et elles promettent d'être folles !

Jean-Michel Maire a accordé une interview à nos confrères de TV Magazine, à qui il a assuré que toute la petite bande s'était bien amusée. Il faut dire, si l'on en croit les déclarations du chroniqueur, que Cyril Hanouna leur avait concocté quelques défis croustillants : "Tout était sous contrôle. Il y a eu quelques dérapages, voulus par Cyril pour l'émission, mais aucun autre débordement."

C'est donc dans la joie et la bonne humeur que la fine équipe a profité de son séjour de trois jours et trois nuits à Montgenèvre. Un tournage qui les a rapprochés : "Ça a été l'occasion de resserrer les liens entre nous et de découvrir certains, que je ne connaissais pas. Je pense à Capucine, Caroline Ithurbide... En fait, c'était comme une colo." Tous ne sont malheureusement pas restés jusqu'à la fin du tournage comme l'a révélé Jean-Michel Maire : "Il y a une série d'épreuves avec élimination, et certains ont été très déçus de rester si peu longtemps dans le jeu... À la fin, il n'en reste que deux."

Reste à savoir qui seront les heureux élus. La réponse ce soir !