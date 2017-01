TPMP : Fauve Hautot, très émue, retrouve sa "seconde maman" en direct !

Séquence émotion lundi 16 janvier dans Touche pas à mon poste sur C8 ! Venue sur le plateau afin de faire la promotion de sa comédie musicale Saturday Night Fever, Fauve Hautot a eu droit à une belle surprise.

Après avoir revu avec bonheur des images d'elle en train de danser à l'âge de 16 ans, la jurée de Danse avec les stars a découvert une photo sur laquelle elle était entourée de plusieurs amis de l'époque et de Pascale, surnommée "Mamoune". "Quand j'avais 16 ans, je suis partie pour danser et au final je me suis retrouvée à devenir adulte à 16 ans. Cette femme-là est celle qui m'a gardée. C'était ma seconde maman. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vue", a-t-elle expliqué à Cyril Hanouna.

L'animateur, toujours taquin, lui a alors fait croire que Pascale n'a pas pu venir à Paris pour la revoir et a envoyé à la place d'anciens chaussons de danse de Fauve Hautot. Un joli présent qui a ému la rouquine, laquelle ne s'attendait alors pas à ce que "Mamoune" fasse son entrée sur le plateau.

La danseuse de 30 ans, submergée par l'émotion, a alors partagé de nombreux câlins avec sa "seconde maman", laquelle a précisé que cela faisait 20 ans qu'elles ne s'étaient pas revues !

Lundi 16 janvier, TPMP a réuni 1,8 million de téléspectateurs, soit 6,9% de part de marché. Un score toujours excellent !