TPMP : Gad Elmaleh charmé par une chroniqueuse ? Nouvelle tentative de séduction

Gad Elmaleh, un gentleman !

Le 11 décembre dernier, l'acteur discutait pour la première fois avec Kelly Vedovelli au téléphone, en direct, dans Touche pas à mon poste (C8). On ignore ce qu'ils se sont dit mais, le lendemain, la belle DJ recevait un bouquet de fleurs de sa part. "C'était bon de te parler, signé G", pouvait-on lire sur la carte qui l'accompagnait.

Quelques jours plus tard, Kelly recevait une boîte de chocolats, également envoyée par Gad Elmaleh. "Si je peux me permettre, il peut gagner des points. Je trouve ça mignon, je trouve ça très chou. C'est trop mignon !", avait lancé la Bella de Maître Gims. Et hier soir, alors que Cyril Hanouna recevait Kev Adams, le public a pu découvrir que le papa de Noé avait une fois de plus eu une petite attention pour elle.

C'est le complice d'Iris Mittenaere qui a donné le présent en mains propres à Kelly, accompagné d'un petit mot plein d'humour, en arrivant sur le plateau. Un coffret parfum Very Irre­sis­tible de la marque Given­chy. De quoi donner encore plus le sourire à la divine blonde.