TPMP – Géraldine Maillet bizutée : Son anecdote "humiliante et tragique"

Géraldine Maillet ne garde pas un bon souvenir de son entrée en prépa HEC.

Après qu'Isabelle Morini Bosc a poussé un coup de gueule contre l'ignoble bizutage qu'on subi les nouveaux étudiants de la fac de médecine de Caen (ramper dans des excréments, manger de la pâtée pour chien ou encore avaler un poisson rouge vivant), Géraldine Maillet a admis dans TPMP qu'elle aussi avait été humiliée.

"C'était humiliant, vraiment tragique", a confié la chroniqueuse – canon à 19 ans – dans un premier temps. Et de préciser : "On était dans un sac poubelle et ils avaient mis de la chantilly sur les parties génitales des statues de la place du Troca­déro. On devait sucer les pénis des statues. J'avais vécu ça comme un traumatisme, tout le monde se moquait de moi."

La chanteuse Vitaa, invitée de Cyril Hanouna mercredi 25 octobre, a alors demandé si le bizutage était un passage obligé. Si la romancière a admis qu'elle n'avait pas eu le choix, elle a reconnu que les personnes qui en sont victimes devraient se rebeller : "C'est comme quand on parle du harcèlement aujourd'hui, l'hu­mi­lia­tion ne doit pas être forcément obligatoire."