TPMP - Géraldine Maillet clashe Kim Glow : La bimbo lui répond vulgairement...

Mercredi 18 avril, Kim Glow, candidate des Anges 9, connue pour s'afficher parfois vulgairement sur les réseaux sociaux, était de passage sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8. Une apparition qui n'a pas du tout enchanté Géraldine Maillet.

La chroniqueuse intello du programme a poussé un coup de gueule au lendemain du passage de la bimbo, qui a notamment parlé du gras qu'elle a fait injecter dans ses fesses et dévoilé qu'elle ne savait pas qui était Benoît Hamon. "Soit elle fait exprès et c'est ridicule, soit elle ne le fait pas exprès et c'est affligeant. Elle a 30 ans cette fille, pardon elle a 29 ans, on est à trois jours des présidentielles, il y a quand même des jeunes qui regardent aujourd'hui ce genre de programme et qui savent qu'il y a des débats de société qu'il y a à l'avenir qui est en jeu", a-t-elle déclaré.

Qualifiée de méprisante par ses collègues, Géraldine Maillet a rétorqué que c'étaient eux qui étaient démagogiques. Puis, elle a continué : "Si le seul souci des jeunes c'est de savoir où ils vont mettre leur graisse, dans les seins, les fesses ou la bouche je trouve ça scandaleux !"

Le soir même du passage de Kim Glow dans TPMP, Géraldine Maillet avait déjà fait part de son mécontentement. "Si j'avais été sur le plateau de @TPMP, je n'aurais pas ri devant @kimglowofficiel. J'aurais plutôt pleuré ou crié...", avait-elle écrit sur son compte Twitter. Ce à quoi Kim avait répondu avec un émoticône doigt d'honneur : "Vous n'aurez certainement pas crier sur moi (sic), car vous n'avez pas de leçon à me donner vous n'êtes personne à mes yeux Madame prétentieuse."