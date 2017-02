TPMP: Gilles Verdez a-t-il revu JoeyStarr après l'épisode de la gifle? Il répond

Le 19 avril 2016, Gilles Verdez s'était rendu dans les coulisses de l'émission Nouvelle Star sur D8 pour rendre visite à JoeyStarr dans sa loge, quelques minutes avant le début du direct. Déguisé en livreur, le chroniqueur de TPMP était venu livrer une pizza, il avait agacé le rappeur, qui en était venu à lui mettre une gifle.

Le geste avait été si violent que l'acolyte de Cyril Hanouna avait été propulsé sur le côté et qu'il était apparu l'arcade sourcilière en sang quelques minutes plus tard sur le plateau de son émission. Cette séquence, qui avait choqué de nombreux téléspectateurs, avait également mis en colère toute l'équipe de Touche pas à mon poste. De son côté, JoeyStarr avait justifié son geste en direct de Nouvelle Star. "On n'est pas des pantins, c'est tout. Tu rentres quelque part, tu t'annonces. On est en train de bosser. S'il s'amuse, je suis content pour lui. En plus, j'ai une blessure à la clavicule que je me suis faite hier, lui, il tape dessus. Je ne suis pas son pantin... Ça s'appelle du respect. Tu vas chez les gens, tu ne fais pas n'importe quoi", avait-il déclaré à l'époque.

Près d'un an après les faits, Gilles Verdez s'est brièvement confié sur cette altercation dans un entretien accordé au site Voici. Questionné au sujet de l'acteur et chanteur, celui qui vient de demander la main de sa compagne de longue date Fatou a affirmé qu'ils ne s'étaient pas adressé la parole depuis cette malheureuse séquence. "Je n'ai eu aucune nouvelle de JoeyStarr après l'affaire de la gifle. Je l'ai vu une fois à une soirée (...) où il était DJ. C'est tout. Il ne m'a pas vu, j'ai assisté à son set de DJ et voilà. (...) Donc non, je n'ai eu aucune nouvelle de JoeyStarr. Je ne croise pas JoeyStarr régulièrement, il n'y a pas eu de démarche de sa part, il n'y a pas eu d'excuses formelles, il n'y a aucun contact", a-t-il simplement conclu.