TPMP - Gilles Verdez demande Fatou en mariage, les chroniqueurs en larmes !

Grand moment de stress et d'émotion vendredi 10 février dans TPMP ! La Grande régalade spéciale St Babalentin. Afin de célébrer comme il se doit la Saint-Valentin, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont réservé de nombreuses surprises aux téléspectateurs. La soirée suivie par 1,3 million de téléspectateurs (soit 6% du public) a été marquée par la demande en mariage de Gilles Verdez à sa compagne de longue date, Fatou.

Gilles Verdez était très stressé, et pour cause ! Quelques jours plus tôt, le chroniqueur connu pour ses coups de gueule et sa promise se sont disputés et ne s'étaient plus adressés la parole depuis. Un contexte d'autant plus compliqué que par le passé, Fatou a refusé plusieurs fois ses demandes en mariage.

Alors que la proposition devait avoir lieu après une page de publicité, lors du retour en plateau, Cyril Hanouna était mystérieusement absent. Afin de sauver les meubles, Benjamin Castaldi a alors lancé une séquence déjà diffusée en début d'émission. Un moment qui a littéralement semé la panique sur Twitter, les internautes s'imaginant un problème en coulisses.

Quelques minutes plus tard, de retour auprès de son équipe, Cyril Hanouna a repris l'antenne et expliqué : "Gilles est vraiment fâché avec Fatou depuis une semaine. Il doit faire sa demande. Il a été la chercher à l'aéroport [plus tôt dans la journée, NDLR] et ils ne se sont pas parlés dans la voiture. Gilles m'a dit qu'il voulait peut être annulé la demande (...) mais finalement il veut la faire."

Le journaliste s'est donc exécuté et a déclaré sa flamme à Fatou : "Ma chérie, je t'aime comme on aime celle qu'on a cherché éternellement et qu'on a fini par trouver. Je t'aime parce ce que tu es mon coeur, tu es mon âme, tu es mon corps. Je t'aime car j'ai envie de vivre mille vies avec toi. Je t'aime parce que je veux connaître avec toi tous les mondes imaginaires..."

Heureusement, Fatou a dit oui, Gillez Verdez a fondu en larmes et tous les chroniqueurs aussi. Ouf !