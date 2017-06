TPMP : Gilles Verdez et Fatou bientôt mariés ? Elle en dit plus...

Mardi 13 juin 2017, dans Touche pas à mon poste, Gilles Verdez a appelé en direct sa chérie Fatou, avec qui il est en couple depuis plusieurs années. L'occasion pour le journaliste de lui demander où en sont les préparatifs de leur mariage. La jolie brune a alors livré quelques détails sur cette union.

"Écoute, ça avance très bien. Il faut me laisser un petite peu de temps", a répliqué la future épouse du chroniqueur de C8. Visiblement peu satisfait par cette réponse, Cyril Hanouna a tenté d'en savoir un peu plus.

"Je me suis fait désirer jusqu'à présent, donc on va continuer encore un peu", a poursuivi Fatou. Et, bien qu'elle n'ait pas donné de date exacte, la compagne de Gilles Verdez a précisé qu'il lui faudrait attendre encore un an, notamment "pour choisir la robe".

Pour rappel, en février dernier, le chroniqueur de 52 ans avait demandé Fatou en mariage sur le plateau de l'émission "TPMP ! La grande régalade". Émue, la jeune femme avait timidement accepté. Une séquence pleine d'émotion, puisque Gilles Verdez avait lui-même fondu en larmes.