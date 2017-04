TPMP - Isabelle Morini-Bosc : Le visage de son mari Alain dévoilé !

Isabelle-Morini Bosc ne s'attendait probablement pas à ce que son mari soit ainsi exposé dans Touche pas à mon poste (C8).

Régulièrement, la chroniqueuse se plaît à raconter des anecdotes plus ou moins coquines sur Alain - président de l'entreprise Morini Conseil, qui livre des conseils en traitement d'eau et en hygiène aux industriels depuis un peu plus de deux ans -, avec qui elle file le parfait amour depuis près de vingt ans. "J'avais dit à mon mari que j'avais déjà couché avec un garçon donc le jour où on devait coucher ensemble je me suis dit : 'merde je lui ai déjà dit que j'avais couché avec un garçon, il faut que j'en trouve un pour coucher avec.' Eh bien c'est ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé un type formidable qui a été d'une douceur inouïe et qui m'a dit : 'Quand tu auras 40 ans tu seras une maîtresse exceptionnelle'", confiait-elle par exemple le 25 novembre 2015.

Nombreux sont donc les téléspectateurs à s'être demandés à quoi ressemblait son mari. Mais ce dernier est très discret, difficile donc pour eux d'assouvir leur curiosité. Ils ont heureusement pu compter sur Cyril Hanouna pour montrer son visage dans TPMP, lundi 10 avril 2017.

Lors de la pastille "Le top darkas, les images les plus drôles qu'il ne fallait pas manquer", le trublion de C8 a dévoilé une interview que donnait Isabelle Morini-Bosc à 8 Mont-Blanc. Après qu'un journaliste lui a offert un couteau, la journaliste de 60 ans a confié : "Ce qui est important, c'est le geste. Lorsque j'ai rencontré mon mari, il m'a offert un préservatif et je ne me suis pas vexée." Le cameraman a donc fait un plan sur Alain, tout sourire.

Des images qui ont surpris Matthieu Delormeau, lequel ne connaissait pas le mari de sa chère collègue. Et, ne pouvant retenir un rire lorsque Cyril Hanouna a laissé entendre qu'Alain était sexy, le chroniqueur a déclaré : "Il est sûrement hyper sympa en plus."

"En tout cas il est performant", a alors répliqué Isabelle Morini-Bosc. C'est bon à savoir... ou pas.