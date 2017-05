TPMP – Jean-Michel Maire critiqué : "Les gens pensent que je me suis dévalué"

Ancien reporter de guerre, ex-journaliste au Figaro, Jean-Michel Maire est devenu célèbre grâce à Touche pas à mon poste (C8). Un virage à 180 degrés qui n'est pas toujours compris, surtout par ses ex-collègues. Invité de Michel Drucker dans Vivement la télé, le chroniqueur a fait des confidences sur le sujet.

L'homme de 55 ans n'a pas caché que certains de ses anciens collaborateurs n'avaient pas hésité à lui faire quelques remarques peu agréables. "C'est vraiment un changement de cap. Les gens me demandent pourquoi j'ai fait ce grand écart. Les gens pensent même que je me suis dévalué. 'Tu as eu une période où tu as été reporter de guerre et maintenant tu fais... Non pas le bouffon, mais le comique dans l'émission'", a-t-il raconté en présence de Valérie Bénaïm.

Ce changement de cap, Jean-Michel Maire, l'assume. "En vieillissant, j'ai de moins en moins envie d'avoir des responsabilités, j'ai de plus en plus envie de me marrer, de plus de légèreté... Comme fin de carrière, je trouve ça génial", continue-t-il.

Comme le fait régulièrement savoir JMM à Cyril Hanouna, il est si heureux dans TPMP qu'il espère que sa présence sera désirée pendant encore longtemps. Lors d'un entretien avec Purepeople, le journaliste avait en effet fait passer un message à son patron : "Cyril, tu sais que je suis feignant, tu me le reproches souvent mais j'ai une qualité, c'est que je suis fidèle. Donc je ne te quitterai jamais, sauf si tu me vires mais je ne le souhaite pas !"