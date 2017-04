TPMP : Julien Courbet prêt à quitter le show de Cyril Hanouna ? Il s'exprime...

Julien Courbet (52 ans) va-t-il quitter Touche pas à mon poste sur C8 ?

Lundi 24 avril dans TPMP, Cyril Hanouna a donné la parole à l'expert médias Maxime Guény qui a lâché à l'antenne que l'animateur d'Abus de confiance (C8) pourrait prochainement rejoindre une autre chaîne. "Julien Courbet s'apprêterait à quitter C8 pour le groupe M6. C'est pratiquement signé, il ne manque plus que l'encre dans le stylo ! Le groupe M6 lui a proposé quelques émissions et un gros volume de productions sur W9. D'après ce que j'ai entendu, Julien Courbet serait très intéressé, il le validera ici demain", lançait-il.

En tant que principal intéressé, Julien Courbet a réagi dans la foulée de l'émission sur son compte Twitter personnel : "Moi qui ai écrit tout à l'heure 'Savez-vous qui part de TPMP ?!' Je ne savais pas que c'était moi ! À demain et à vendredi pour Abus de confiance." Une façon de totalement démentir les propos de Maxime Guény ?

Une chose est sûre, les fanzouzes de Cyril Hanouna ne savent plus sur quel pied danser. "Je ne comprends plus rien ! Juju, explique-moi mieux s'il te plaît", "Genre tu savais pas que tu quittais TPMP ? Tu te fous de nous ?", "C'est possible qu'il n'ait jamais reçu de proposition", "Maxime nous a raconté n'importe quoi ?", "Ça veut dire que tu pars pas du coup ?", pouvait-on lire dans les réactions à ce tweet.

Julien Courbet donnera sa version des faits ce mardi 25 avril dans TPMP sur C8 !