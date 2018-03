TPMP – Kelly Vedovelli en froid avec Agathe Auproux ? "On n'est pas copines..."

C'est la rumeur du moment... Kelly Vedovelli et Agathe Auproux, les deux bombes de Touche pas à mon poste (C8), ne s'entendraient pas du tout.

Dans ce contexte et alors qu'elle faisait son grand retour dans le show médias après quelques jours d'absence, Cyril Hanouna a demandé à la jolie Djette blonde l'identité du chroniqueur qui lui avait le moins manqué. Sa réponse n'a pas étonné ! "La personne qui m'a le moins manquée mais que j'aime beaucoup, c'est Agathe !", a-t-elle lancé devant l'insistance de l'animateur.

Et de poursuivre quelques instants plus tard : "En ce qui concerne Agathe, je voulais prévenir tout le monde, tous les journaux qui écrivent des trucs un peu sans savoir, que je n'ai pas de problème avec elle. On n'est pas folles copines mais on a aucun problème ensemble, on a juste moins d'affinités. Je n'ai rien contre elle et j'espère qu'elle a rien contre moi !"

Pour rappel, une séquence diffusée mercredi 7 février 2018 avait laissé perplexe plus d'un téléspectateur. Dans le cadre des 4/3 de Jean-Luc Lemoine, toute l'équipe avait été invitée à visionner une scène s'étant déroulée quelques jours plus tôt. Gloria, repérée dans Les Reines du shopping sous le nom de Patricia et chroniqueuse d'un jour remplaçant Kelly Vedovelli, révélait alors le nom de la personne qu'elle préférait dans la bande de TPMP : Agathe Auproux. En découvrant cette séquence, Kelly Vedovelli avait alors levé les yeux aux ciel ! Aïe.

