TPMP : L'émission soupçonnée à tort de trucage, C8 sort du silence !

Face à l'écho médiatique que commençait à prendre la publication sur Twitter, C8 a réagi. "Cette personne peut faire partie du microcosme de Touche pas à mon poste ! et venir régulièrement participer à l'émission, comme beaucoup d'autres. Et rien n'empêche qu'elle ait pu participer à des émissions précédemment et qu'elle soit gilet jaune aujourd'hui", a expliqué la chaîne à Télé Loisirs.

Après le communiqué de C8, le twittos en question a annoncé avoir supprimé son tweet et s'explique. "J'ai supprimé mon tweet sur TPMP. Ce n'était effectivement pas la même fille dans La Grande Rassrah et C'est pour nous c'est cadeau (Eden) et celle qui a gagné le voyage au Brésil et qui a représenté les gilets jaunes (Kahina). Désolé", a-t-il écrit.

Du côté de L'Express, on a réussi à joindre la fameuse Gilet jaune qui se prénomme... Kaïna. "Je n'utilise pas beaucoup Twitter donc je n'ai pas vraiment suivi quelles étaient les rumeurs mais mes amis m'en ont parlé. Non, je n'ai pas du tout gagné de voyage en 2013, et on peut quand même remarquer que ce n'est pas mon visage, j'ai un visage plus gros que celui de cette dame ! Je regarde TPMP à la télé mais je n'avais jamais vu en vrai Cyril Hanouna", a réagi la jeune femme. Le site note que celle qui avait gagné le voyage au Brésil s'appelle Kahina et que la confusion a notamment pu venir du prénom.

Voilà de quoi apaiser les fanzouzes et remettre les pendules à l'heure.

