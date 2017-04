TPMP, la 1000e - Des dizaines de fans belges recalés : La grosse déception !

Jeudi 27 avril 2017, Cyril Hanouna a eu l'immense joie de pouvoir animer le 1000e numéro de Touche pas à mon poste sur C8. En parallèle de cette soirée qui a permis à "Baba" d'intercepter brièvement Emmanuel Macron à la sortie de la tour TF1, de nombreux fanzouzes ont vécu une journée des plus difficiles puisque l'accès au plateau leur a été refusé !

En effet, comme l'ont révélé nos confrères de La Meuse, 57 fans de l'émission venus tout spécialement de Belgique pour assister à l'événement (après avoir réservé leur place bien entendu !) se sont vus refuser l'accès au show tant attendu. "Nous avions prévu ce voyage et surtout, nous l'avions réservé, il y a un mois. A 6h du matin, nous avions rendez-vous au Quick de Herstal pour prendre un car en direction de la France (...) Nous nous sommes levés vers 3h du matin, histoire de prévoir notre lunch et de nous préparer pour cette journée", a expliqué Cathy Castronovo, une participante au voyage.

Si dans un premier temps tout s'est bien passé puisque la soixantaine de Belges a pu assister à Il en pense quoi Camille ? dans l'attente de TPMP, la joyeuse bande a vite déchanté quand elle a vu qu'un nouveau public faisait la queue pour la 1000e émission de Baba sur C8. "Quand nous sommes sortis de l'émission de Camille, nous avons vu un attroupement. On nous a alors expliqué qu'il n'y avait plus de place pour Cyril et qu'on pouvait rentrer chez nous (...) Tout le monde a essayé de nous aider, sauf la production, qui n'en avait visiblement rien à faire", a poursuivi Cathy avant d'ajouter sur la seule proposition qui leur a été formulée : "La production nous a proposé de rester un quart d'heure dehors, pour le début du programme, mais c'était hors de question. Ils ont alors souhaité qu'on parte et ont menacé d'appeler la police car notre présence les gênait. On était sous la pluie et on nous a simplement dit qu'on pouvait rentrer chez nous."

Une organisatrice de "voyages télés" belge, contactée par nos confrères de Télé Loisirs, a assuré qu'elle avait bien reçu un message d'annulation trois jours avant la date fatidique. Seulement voilà, des participants au voyage en question n'ont reçu cette information que quelques heures avant la 1000e de TPMP, alors qu'ils étaient déjà sur place. D'où leur tristesse...

L'agence MyCLAP est-elle responsable de cette mésaventure ? Gageons que Cyril Hanouna, très proche de ses admirateurs, en touchera un mot dans le prochain numéro de Touche pas à mon poste.