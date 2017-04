TPMP, la 1000e : Pourquoi Elodie Gossuin a-t-elle été floutée ?

C'est un secret pour personne, Elodie Gossuin (36 ans) n'est pas en bons termes avec certains membres de l'équipe de Touche pas à mon poste (C8). Pour autant, certains téléspectateurs se sont demandés pourquoi son visage avait été carrément flouté dans les magnétos rétrospectifs de la 1000e de TPMP menée par Cyril Hanouna !

La production de l'émission, interrogée par nos confrères du magazine Télé Star, a apporté une réponse à cette question. Selon eux, c'est Elodie Gossuin en personne qui leur a demandé de ne pas diffuser d'images d'elle lors de ses participations à TPMP, que ce soit lors des débuts de l'émission sur France 4 ou plus récemment sur C8 (lors de son retour éphémère de février à juin 2014). Le souhait de l'ex-Miss France 2001 et actuelle animatrice d'Un chef dans l'oreillette (France 2) a donc été exaucé.

Interrogée par Voici en octobre 2015 à propos de TPMP, Elodie Gossuin – qui saluait alors Cyril Hanouna pour son succès mais à qui on prêtait des différends avec Enora Malagré – avait alors indiqué : "Humainement, je me sens mieux aujourd'hui qu'à l'époque de Touche pas à mon poste. (...) Travailler avec des gens qui t'aiment vaut plus que le succès (...) Quand tu perds ta dignité même si tu as un super contrat : tu perds tout (...) Tu ne peux pas zapper les gens parce que tu es passé à autre chose, ou t'es­suyer les pieds dessus pour avan­cer. Tu réus­sis ta vie quand tu gardes tes valeurs : et je suis fière d'être restée la fille qu'ont élevée mes parents."