TPMP : La famille qui a reçu une maison en cadeau menacée de mort

Il y a un an, au cours du prime Baba Noël, Cyril Hanouna offrait une maison à Céline et à ses trois enfants sur le plateau de C8. Le quotidien de cette mère de famille célibataire et de ses fils Nolan, Enzo et Ethan a changé du tout au tout... Nos confrères du Parisien sont allés leur rendre visite près de Melun, en Seine-et-Marne.

"Jusqu'à la remise des clés six mois plus tard, je n'y croyais pas. Je pensais que Cyril Hanouna s'était foutu de moi. En fait, il a changé nos vies", explique Céline au quotidien. Désormais, les trois garçons ont chacun leur chambre et peuvent "jouer au foot dans le jardin". "Et je sais que s'il m'arrive quelque chose, ils seront toujours à l'abri", poursuit-elle.

Pour cette mère de famille, tout commence lorsqu'elle répond à une annonce de la ville de Melun sur Facebook. "Ils cherchaient une famille dans le besoin . Je m'étais dit : 'Pourquoi pas moi ?' Mais au mieux, je pensais recevoir des cadeaux pour mes garçons", raconte-t-elle. Et deux semaines plus tard, la société de production de Cyril Hanouna H2O la contacte avant d'éplucher ses comptes pour vérifier sa situation financière.

J'ai dû porter plainte pour harcèlement

La société Maisons Pierre s'est chargée d'acquérir un terrain de 120 m² et d'y construire une maison, le tout pour 300 000 euros. H2O a de son côté ajouté 100 000 euros d'ameublement. "Ils ont tout acheté, une télé, des tableaux et même nos brosses à dents, se réjouit Céline. Cyril Hanouna est un mec en or."

Tout ce bonheur efface alors le mauvais côté de la chose. Car, depuis lors, Céline et ses enfants sont victimes de critiques. "La production m'avait avertis qu'il allait y avoir des jaloux. Pendant plusieurs mois, mes enfants se sont fait insulter sur Twitter. J'ai dû porter plainte pour harcèlement car j'ai reçu des menaces de mort", confie-t-elle. Mais Céline s'"en fiche" : "Nous, on est heureux."

