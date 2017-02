TPMP – La révélation du salaire d'Énora Malagré : "Elle s'est fait déchirer !"

Mercredi 8 février, lors d'un entretien pour Purepeople.com mené par Laurent Argelier, Énora Malagré (36 ans) dévoilait à nos lecteurs le montant de son salaire dans Touche pas à mon poste. Le lendemain, Cyril Hanouna a invité ses chroniqueurs à débattre autour de cette révélation qui faisait suite à celle de Cauet...

1000 euros par émission pour Cauet, 700 euros brut pour Énora Malagré, l'animateur de C8 s'est demandé s'il était judicieux de révéler au grand public les salaires des animateurs et des chroniqueurs. Dans ce contexte, Thierry Moreau a été le premier à défendre sa collègue Énora après sa prise de parole remarquée : "Elle s'est fait déchirer alors que c'était de la vanne, je trouve que c'était un peu dommage !" Et Cyril Hanouna de le couper, après avoir avoué qu'il ne connaissait pas lui-même le montant des salaires de ses équipes : "Et je crois pas qu'elle prenne 700 euros ! C'est vrai que c'est des salaires énormes hein, il faut le savoir, on le redit ici. Ce sont des salaires énormissimes !"

Pour rappel, alors qu'elle était invitée à réagir aux révélations de Cauet sur son propre salaire, l'animatrice du Van (tous les lundis à 23h15 sur CStar) avait annoncé à Purepeople.com : "Put***, j'avais les boules ! Je te jure ! (...) On n'est pas vénère parce qu'on est hyper content pour lui. Heureusement qu'il a dit ça chez Purepeople parce que du coup on était là 'Mais quoi ?! Le mec se fait 4000 balles par mois pour venir mettre son joli petit cul sur un siège une fois par semaine dans l'émission ?!' (...) Évidemment, on y a tous été de notre petite réclamation auprès du papa... La réponse est en attente ! Je pense qu'elle va l'être jusqu'au mois de juin."

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !