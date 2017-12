TPMP - Laurent Baffie copié par François Damiens ? "J'aurais aimé qu'il me cite"

Les célèbres caméras cachées de Laurent Baffie ont-elles inspiré d'autres humoristes ? Le sniper de Salut les Terriens (C8) en est convaincu.

Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste ce 12 décembre 2017 afin de parler de son nouveau livre Mes petites annonces (paru le 8 novembre chez Kero), celui qui officie également dans les Grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL a directement mis en cause le Belge François Damiens.

C'est au détour d'une discussion sur Rémi Gaillard et les accusations de plagiat qui le visent que l'humoriste de 59 ans a statué : "Vous savez moi, quand j'ai vu François Damiens parfois faire des copiés-collés de mes caméras cachées, je ne m'en suis pas offusqué. J'aurais aimé qu'au détour d'une interview il me cite au moins une fois... Mais comme je suis très très fan de François Damiens, j'ai acheté ses DVD et je trouve qu'il a un talent fou. J'ai pas fait de procès, je m'en fous quoi. Si on est copié, c'est qu'on est plutôt bon, donc c'est plutôt flatteur !"

Désireux de se faire le porte-parole des absents, Cyril Hanouna a alors commenté avec bienveillance : "Mais en fait les mêmes idées tournent un peu, on ne va pas se mentir."

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !