TPMP, le salaire des chroniqueurs : Ils sont tous augmentés... Sauf deux !

Ces dernières semaines, Touche pas à mon poste connaît une vague de départs. En effet, Thierry Moreau avait quitté l'émission en plein direct. Plus récemment, Énora Malagré a indiqué qu'elle ne se sentait plus à sa place au sein de l'équipe de Cyril Hanouna.

Mercredi 31 mai 2017, après ces deux départs inattendus et à quelques jours de la fin de saison, les chroniqueurs de C8 ont été questionnés sur la signature de leur contrat et sur une possible augmentation de salaire.

Ainsi, Isabelle Morini-Bosc, Jean-Michel Maire, Valérie Benaïm et Gilles Verdez ont révélé qu'ils avaient signé pour la saison prochaine et qu'ils avaient été augmentés de 20% ! De son côté, Benjamin Castaldi se "rapproche de la signature" et devrait lui aussi bénéficier de la même hausse de salaire. Maxime Guény sera quant à lui augmenté de 25% !

Mais, si la plupart des chroniqueurs de Touche pas à mon poste verront leur salaire gonfler, deux ne bénéficieront pas de cet avantage. En effet, interrogée, Agathe Auproux a indiqué qu'on ne lui avait pas parlé d'une quelconque modification de salaire.

Quant à Jean-Luc Lemoine, il a déclaré : "Contrairement à mes camarades, moi je n'ai rien signé et on ne m'a pas proposé d'augmentation. On n'a pas parlé d'argent pour être honnête." "Non mais j'explique, parce que Jean-Luc a les jeux, il a les 4/3...", a poursuivi Cyril Hanouna. Dans la foulée, l'animateur vedette de C8 a annoncé que son chroniqueur préparait un nouveau jeu pour la rentrée. Jean-Luc Lemoine devait en dire plus "ultérieurement"...