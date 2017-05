TPMP - Les coulisses du départ de Thierry Moreau : Une chroniqueuse se confie

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Mardi 9 mai, dans Touche pas à mon poste sur C8, Thierry Moreau a annoncé en direct qu'il quittait l'émission avant de partir du plateau. Une information qu'ignoraient Cyril Hanouna et les chroniqueurs du programme. Quelques jours après ce surprenant départ, Isabelle Morini-Bosc en dit plus.

"J'étais vraiment surprise. Comme Cyril, aucun de nous n'était au courant. Sauf peut-être Enora Malagré qui en savait un peu plus sur les états d'âme de Thierry", déclare-t-elle à nos confrères de Télé Star. Ce qui a le plus choqué la journaliste c'est le fait que "Titi Moreau" a quitté immédiatement les studios sans attendre la fin du programme pour saluer ses collègues : "Quand on est sortis du plateau, je pensais qu'il nous attendait dans les loges. En fait non, il était parti chez lui. Il ne pensait pas le dire ce soir-là mais dans le courant de la semaine. Comme il y a eu la séquence du Mercato de TPMP, l'opportunité s'est présentée et il l'a saisie."

Voilà pour ce qu'il s'est passé en coulisses. Isabelle Morini-Bosc fait ensuite d'autres confidences en analysant l'état d'esprit de Thierry Moreau et déclare qu'il avait "eu deux ou trois états âme." Et de poursuivre : "Mais le jour de la millième émission [le 27 avril dernier, NDLR], Cyril avait dit des choses super gentilles sur lui qui l'avaient beaucoup touché. Donc pour moi tout était reparti comme en 40. J'étais vraiment surprise."

Dans un SMS lu par Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, Thierry Moreau avait voulu, le lendemain de son départ, clarifier les raisons de celui-ci : "J'ai pris la décision de partir il y a quelques semaines déjà. J'ai saisi l'opportunité du mercato des chroniqueurs pour le faire. Tu n'y es évidemment pour rien. Je sais que tu as été surpris, je n'en avais parlé à personne. J'ai passé grâce à toi sept ans merveilleux dans TPMP, tu m'as permis de vivre des moments incroyables parmi les plus incroyables de ma vie. Je ne te remercierai jamais assez pour ça. Je pense en revanche qu'il ne faut pas faire le match de trop. Sept ans, c'est bien".