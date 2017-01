TPMP : M. Pokora, boudé par Les Victoires de la musique, tacle la cérémonie !

Samedi 14 janvier, M. Pokora sera mis à l'honneur sur TF1 avec l'émission Cette soirée-là... Un lot de consolation pour le chanteur de 31 ans qui a encore été boudé par Les Victoires de la musique (France 2) en 2017.

Grâce à l'incroyable succès de son album My Way (sorti en octobre dernier et déjà disque de platine) reprenant les plus grands tubes de Claude François, la Une a en effet décidé de proposer aux Français un concert consacré à Cloclo (enregistré au Zénith de Paris il y a quelques jours) ! Trois jours avant la diffusion de ce show exceptionnel en prime time, c'est sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) que M. Pokora est venu en faire la promotion.

Alors qu'il était présent en plateau pour parler de Cette soirée-là, les nominations 2017 des Victoires de la musique ont également été évoquées... Le chanteur n'a pas caché qu'il était quelque peu désabusé après que Cyril Hanouna lui a fait remarquer qu'il n'avait pas été choisi. "Non, je vends trop d'albums je crois... Quand tu es trop populaire, tu peux pas !", a-t-il lancé en direct. Une sortie cash qui a beaucoup amusé les chroniqueurs de l'émission médias...

Pour information, cette année, les nominés aux Victoires de la musique dans la catégorie "Artiste masculin de l'année" sont : Benjamin Biolay, Vincent Delerm et Renaud.

Une séquence à découvrir dès à présent dans notre player vidéo !