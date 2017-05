TPMP – Matthieu Delormeau absent : Les internautes s'inquiètent !

Le 18 mai 2017, Cyril Hanouna présentait Radio Baba, après Touche pas à mon poste, sur C8. Au cours de l'émission, l'animateur a enchaîné les canulars téléphoniques. Ainsi, il a répondu aux appels de personnes intéressées par Jean-José, bisexuel de 26 ans ayant posté une annonce sur un site de rencontres. La séquence est loin d'avoir fait l'unanimité. En effet, certains internautes ont dénoncé de l'homophobie, et le CSA a reçu plus de 20 000 plaintes. Sa plaisanterie n'a pas non plus fait l'unanimité auprès de ses chroniqueurs.

Au lendemain de la diffusion de Radio Baba, Cyril Hanouna est revenu sur la polémique. En direct du plateau de Touche pas à mon poste, il avait alors fait son mea culpa : "Il y a des gens qui ont été blessés par cette séquence. Moi, je ne veux jamais choquer les gens ou blesser certaines personnes. (...) On a commis une erreur quelque part."

De son côté, Matthieu Delormeau s'était montré plutôt silencieux. Du moins, jusqu'à l'émission du 22 mai 2017, durant laquelle il a estimé que "ce qui [avait] été fait [était] grave". "Ce sont des gens qui appellent en tout anonymat et qui se retrouvent à l'antenne. Des collègues peuvent les entendre, leurs parents, leurs proches, avait-il poursuivi. Imaginez-vous s'il y avait eu une conséquence... On ne joue pas avec ça." Soudainement coupé par Cyril Hanouna, le chroniqueur s'était montré plutôt agacé.

Depuis cette intervention, Matthieu Delormeau semble avoir disparu de l'antenne de C8 et même des réseaux sociaux. En effet, son dernier post Instagram date d'il y a trois semaines, tandis qu'il n'a plus rien posté sur Twitter depuis plus d'une semaine...

De quoi inquiéter les internautes, qui se sont alors demandé où il était passé.