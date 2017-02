TPMP : Matthieu Delormeau clashé en direct par Gilles Verdez, un moment de gêne

Jeudi 16 février 2017, Matthieu Delormeau a eu droit à son "conseil de classe" de deuxième trimestre dans Touche pas à mon poste sur C8. Sans surprise, son "rival" Gilles Verdez a profité de cette séquence pour dire tout le mal qu'il pensait de lui... et il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère !

Afin de donner un effet humoristique à son plaidoyer anti-Matthieu Delormeau, le futur mari de Fatou a carrément sorti un tableau noir sur lequel on pouvait retrouver 16 adjectifs qualifiant, de son point de vue, l'ex-animateur du Mag de NRJ12. "Mythomane, égoïste, méchant, fainéant, radin, méprisant, jaloux, arriviste, mesquin, manipulateur, capricieux, hypocrite, influençable, menteur, mégalomane, prétentieux", pouvait-on lire sur le tableau. Une mise en scène qui a provoqué l'hilarité en plateau devant un Matthieu Delormeau que l'on pouvait aisément imaginer vexé...

Si cela ne suffisait pas, Gilles Verdez a dans la foulée développé son argumentaire. "Vous êtes mytho­mane. Vous inven­tez tout. Dès que vous racon­tez quelque chose, c'est faux et vous devez faire un démenti le lende­main. Vous êtes égoïste et méchant, mais pourquoi tant de haine ? Il y a un problème dans la petite enfance ? Je ne sais pas, mais c'est incroyable ! Vous êtes fainéant, vous êtes radin, mépri­sant : jamais un bonjour ! Vous êtes jaloux, et oui, on est meilleur que vous, admet­tez-le. Vous êtes arri­viste, mesquin, mani­pu­la­teur et capri­cieux, on dirait une diva ! Vous êtes hypo­crite, ça c'est le pire ! Vous êtes influençable car dès qu'un produc­teur vous appelle, vous chan­gez d'opi­nion. Vous êtes menteur, ça c'est le plus gros défaut que je vois en vous. Vous êtes mé-ga-lo-mane ! Et enfin, vous êtes préten­tieux, et ça, c'est insup­por­table : vous devez redes­cendre !", a lancé le chroniqueur avec le soutien de Cyril Hanouna.

Bref, ce n'était pas la Saint-Matthieu...

