TPMP – Matthieu Delormeau : Coming-out, larmes... Une année mouvementée !

En un peu plus d'une saison, Matthieu Delormeau est devenu l'une des figures centrales de Touche pas à mon poste sur C8. Jamais le dernier pour la rigolade ou pour se tourner en dérision avec la complicité de l'équipe – Jean-Luc Lemoine en tête ! –, l'animateur et chroniqueur de 42 ans enchante l'access prime time de la chaîne.

En cette fin d'année, nous vous proposons de revenir sur quelques-uns des moments les plus marquants de Matthieu Delormeau dans TPMP en 2016.

Matthieu face à La Grande Rassrah

C'est peut-être la séquence qui a fait le plus parler cette année. Lors du prime événement de la Grande Rassrah diffusé le 3 novembre dernier, Cyril Hanouna a magistralement piégé son chroniqueur en lui faisant croire qu'il avait commis un crime et que c'était désormais à lui de porter le chapeau. Là où certains téléspectateurs ont eu de la peine pour Matthieu Delormeau, c'est que Cyril Hanouna a mis quasiment 24 heures pour révéler à son collègue que tout ça n'était en fait qu'une caméra cachée.

Entre-temps, Matthieu Delormeau a avoué avoir fondu en larmes dans sa voiture et, après avoir découvert le pot-aux-roses, a bien songé quitter TPMP sur le champ. Quelques jours plus tard, il en voulait encore énormément à celui qu'il voyait comme son ami. "Quand on regarde la caméra cachée, on se rend pas compte, mais pendant dix minutes, j'ai cru que j'avais un homicide involontaire sur les bras, donc que j'allais prendre cinq ans de prison. Je suis rentré, j'ai explosé en sanglots dans la voiture. Je me suis fait flasher, d'ailleurs ça, tu vas le payer !", avait lâché Matthieu Delormeau dans TPMP après la diffusion.

Un coming-out bien malgré lui...

Le 26 septembre dernier, Géraldine Maillet mettait les pieds dans le plat dans TPMP. Face à l'invité du jour Gianluca Vacchi – le millionnaire qui a enflammé les réseaux sociaux en publiant une vidéo de danse sexy en compagnie de sa sublime épouse –, la chroniqueuse fâchée avec les filles de télé-réalité a lancé en plein direct : "En tout cas, il plaît aux hétéros et aux homos !" Et d'ajouter lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle faisait ce constat : "Parce que Matthieu le trouve très beau également !" Une sortie qui a aussitôt provoqué l'hilarité en plateau. "On n'a jamais dit officiellement que Matthieu était homo !", a réagi Cyril Hanouna.

La boulette !

Capucine Anav, la bonne copine ?

Plus récemment, le 22 novembre, Matthieu Delormeau a été très surpris par une sortie peu sympathique de sa copine Capucine (25 ans). En pleine partie de "Qui peut battre Jean-Luc Lemoine ?", l'ex-animateur du Mag de NRJ12 a affronté ce dernier dans un questionnaire sur des noms d'animateurs télé commençant par la lettre "D". Alors que Jean-Luc Lemoine commençait cette battle en nommant son adversaire, Capucine a lâché : "C'est pas un animateur !" Une sortie que n'avait pas entendue Matthieu Delormeau mais que Cyril Hanouna a relevée. Et Capucine de poursuivre avec l'attention de son "ami" cette fois : "Tu étais animateur, tu ne l'es plus !" Très vexé par cette remarque peu pertinente, Matthieu Delormeau a sèchement lâché à la chroniqueuse en faisant référence à son émission Il en pense quoi Matthieu ? (C8) : "Pauvre conne ! Je fais quoi, le vendredi ?" Et de poursuivre en s'adressant à Cyril Hanouna : "En plus, elle est chroniqueuse dans l'émission où je suis !"

Trois séquences mémorables à retrouver dès à présent dans notre player !