TPMP : Matthieu Delormeau de retour dans Les Anges ?

Matthieu Delormeau était loin d'être aux anges.

Après la traditionnelle présentation de ses chroniqueurs, Cyril Hanouna a lancé le jeu Tout le monde veut prendre sa boîte, inspiré du jeu télévisé À prendre ou à laisser, animé autrefois par Arthur. Dans la liste des lots à remporter : un séjour à Rhodes, un console de jeu dernière génération, un vélo électrique, une télévision ou encore un séjour de deux jours dans Les Anges 9.

S'il espérait remporter la télévision, Matthieu Delormeau a reçu un cadeau empoisonné : le séjour en compagnie de Sarah (Secret Story 10), Milla Jasmine (Les Princes de l'amour 3, Les Anges 8), Mélanie (La Villa des coeurs brisés 2) et les autres participants de la télé-réalité de NRJ12. "Matthieu, vous allez retourner d'où vous venez ! Vous allez vous éclater, là-bas. Au moins, vous serez à votre place", a annoncé Cyril Hanouna, provoquant ainsi l'hilarité générale sur le plateau.

Seul l'ancien collègue d'Ayem Nour a ri jaune après avoir découvert son lot. Rappelons qu'il avait animé les primes des Anges entre 2013 et 2015. Et on imagine aisément qu'il n'a aucune envie de revenir dans la télé-réalité. Il ne lui reste donc plus qu'à prier pour que Cyril Hanouna se soit avancé et qu'il soit impossible d'organiser un tel voyage.

Du côté des audiences, Touche pas à mon poste a rassemblé 1,52 million de téléspectateurs hier soir, soit 6,1% des individus de 4 ans et plus.