TPMP : Matthieu Delormeau désagréable en coulisses ? Un stagiaire balance...

Moment de gêne pour Matthieu Delormeau dans Touche pas à mon poste (C8) mercredi 15 mars. Alors qu'il était invité par Cyril Hanouna à distribuer des bons et des mauvais points aux chroniqueurs par rapport à ce qu'il vit auprès d'eux en coulisses, le jeune stagiaire de l'émission, Théo, n'a pas été tendre avec Matthieu Delormeau !

À la question "Qui est le chroniqueur le moins sympa ?", Théo a lâché sans passer par quatre chemins : "Le moins sympa, c'est simple, en un an et demi que je travaille pour Touche pas à mon poste, il ne m'a jamais dit bonjour, c'est Matthieu Delormeau !" À voir sa tête, le principal intéressé n'avait pas vu venir cette remarque qui n'a pourtant pas surpris grand monde autour de la table. "On reconnaît bien le style en même temps !", a par exemple estimé Jean-Luc Lemoine avec le soutien d'Énora Malagré.

Et Théo de poursuivre : "La seule fois où l'on a discuté tous les deux, c'était l'année dernière. Il avait une petite chronique, il devait danser sur des jingles et il y avait une petite préparation. Je suis arrivé en salle de montage, il m'a regardé de haut en bas et il m'a dit : 'Euh, je fais de la télé, c'est pas un gosse de 14 ans qui va m'apprendre mon métier !' Déjà, ça commençait bien... Donc oui, c'est lui le moins sympa."

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !