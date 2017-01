TPMP : Matthieu Delormeau sexiste envers Clio Pajczer, Cyril Hanouna le recadre

Clio Pajczer a provoqué le débat dans Touche pas à mon poste sur C8 mercredi 4 janvier. Alors que la bombe de 31 ans venait de parler des commentaires sexistes qu'elle a reçus sur Instagram après avoir dévoilé des photos d'elle en bikini à l'occasion de séances de surf, Matthieu Delormeau a surpris tout le monde en critiquant la démarche de sa camarade...

"Je suis désolé Clio, je t'adore et tu es très jolie mais je déteste quand on sort la pancarte sexisme à tout-va quand on est une femme, pour rien et quand c'est faux. Tu peux effectivement être un garçon et je te promets que si tu postes une photo torse nu et que tu as un peu de bide, tu te prendras aussi des commentaires du genre : 'Tu es grassouillet'", a-t-il tout d'abord statué avant que la jeune femme ne lui fasse remarquer que ce sont toujours les hommes qui lui ont fait des commentaires déplacés, jamais des femmes.

Matthieu Delormeau a alors enchaîné avec moins d'à-propos : "Dernière petite chose : pardon Clio, tu connais les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu vas cher­cher toi aussi, à part des compli­ments et t'autosatis­faire, à poser une photo quasi­ment les fesses à l'air ? C'est quoi, l'histoire ?" Surpris par cette remarque clairement sexiste, Cyril Hanouna a alors pris la parole : "Matthieu, là, c'est sexiste ! Parce que vous aussi vous postez des photos torse nu !"

Après ce recadrage, Matthieu Delormeau s'est excusé et a reformulé sa question. "Il faut aussi lire ce que j'écris. J'ai aussi une philosophie de vie de yoga où justement il faut s'aimer et pour le Nouvel An, mon message, c'était ça : 'Aimez-vous et apprenez à vous aimer.' Il faut s'aimer, peu importe que l'on ait des défauts physiques, c'était un message pour toutes les femmes que je voulais poster", a expliqué Clio Pajczer.

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !