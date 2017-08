TPMP : Nouvelles recrues, nouvelle émission et date de lancement dévoilées !

C'est officiel, Touche pas à mon poste revient sur cette C8 dès le 4 septembre 2017 à 19h10 pour une nouvelle saison pleine de surprises. Après les départs de Thierry Moreau, Enora Malagré, Danielle Moreau et Capucine Anav, le programme de Cyril Hanouna fait peau neuve. En effet, l'animateur vedette de 42 ans a recruté de nouveaux chroniqueurs, comme dévoilé ce lundi 14 août sur Twitter.

Le journaliste sportif Pierre Ménès, le producteur Dominique Farrugia, l'animateur du Grand Direct des Médias (Europe 1) Guillaume Genton ou encore Louis Morin, ex-chroniqueur du Petit Journal de Canal+ rejoignent la bande de TPMP. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs humoristes seront également de la partie, à l'instar de Tom Villa, qui a officié au côté de Thierry Ardisson dans Salut les terriens ! (C8), Titoff, Hakim Jemili ou encore le youtubeur Greg Guillotin.

Comme précédemment annoncé, Rachid Arhab, journaliste et ex-membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), intègre lui aussi l'équipe de Touche pas à mon poste, au même titre que les journalistes Renaud Revel et Rokhaya Diallo. L'ancienne patronne des chaînes NRJ12 et Chérie 25 Christine Lentz débattra elle aussi autour de la table de TPMP. Le nom de Kelly Vedovelli a également été annoncé. La jeune femme, qui a d'abord été repérée dans les tribunes du Canal Football Club, n'est autre que la fameuse Bella du clip de Maître Gims. En 2014, la jolie blonde participait également à L'Oeuf ou la Poule, émission présentée par Cyril Hanouna sur C8.

Ces nouveaux chroniqueurs rejoignent alors Valérie Benaïm, Benjamin Castaldi, Julien Courbet, Maxime Guény, Jean-Luc Lemoine, Emilie Lopez, Géraldine Maillet, Jean-Michel Maire, Isabelle Morini-Bosc et Gilles Verdez.

Plus encore, dès le 5 septembre Cyril Hanouna présentera TPMP, le jeu à 17h45. Pour cette première, l'animateur se transformera en cupidon et permettra aux téléspectateurs de trouver l'amour.