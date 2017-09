TPMP – Pierre Ménès agacé : "À l'hôpital, je n'ai rien mangé pendant 25 jours"

Parmi les nouveaux chroniqueurs de Touche pas à mon poste (C8), Cyril Hanouna compte Pierre Ménès. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le journaliste sportif ne mâche pas ses mots. Jeudi 7 septembre 2017, l'acolyte d'Estelle Denis a livré son avis sur l'émission SOS Cantine : les chefs contre-attaquent (M6).

"J'ai été scandalisé par ce que j'ai vu et par la m*rde qu'on donne à bouffer à nos enfants, aux personnes âgées et j'irai même plus loin, dans les hôpitaux", lance-t-il. Et de poursuivre, évoquant son propre cas : "Il faut savoir que pendant vingt-cinq jours je n'ai pas mangé. Je me suis uniquement nourri de boissons protéinées parce que ce qui était servi était proprement imbouffable."

En bref, la nouvelle recrue de Cyril Hanouna estime qu'il faut "que nos gosses bouffent des repas équilibrés parce qu'évidemment si on leur file des légumes bouillis pleins de flotte, les gosses n'aiment pas les légumes et ça fait des obèses parce qu'ils vont bouffer au McDo".

Pour rappel, Pierre Ménès a été hospitalisé afin de subir une double greffe (foi et rein), en décembre dernier. Un grave souci de santé qui lui avait fait perdre pas moins de 40 kilos, comme il l'avait lui-même confié à nos confrères de RTL. Depuis, le chroniqueur de TPMP révélait avoir repris 10 kilos. Durant cette passe difficile, il a pu compter sur le soutien de sa compagne Mélissa.