TPMP – Pierre Ménès flingue Matthieu Delormeau : "Je le trouvais désagréable"

Jeudi 17 août, Pierre Ménès, futur chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste était l'invité des Grandes Gueules sur RMC. À cette occasion, le journaliste sportif de 54 ans a commenté son arrivée dans le show médias de C8 et a donné son avis sur l'un des anciens piliers du show, Matthieu Delormeau.

"Je pense pas que j'aurais fait la saison dernière, avec le casting de l'époque. Cette année, il y a Dominique Farrugia, il y a Rachid Arhab, il y a Renaud Revel, il y a Tom Villa, je pense que le niveau est plus élevé. Cyril est au courant, je ne me déguise pas et je ne mange pas de la merde. (...) Si ça ne me plaît pas, j'arrêterai. J'ai pas de contrat", a expliqué Pierre Ménès avec sa franchise habituelle.

Et celui qui s'est remis doucement de sa double greffe de poursuivre sur LE chroniqueur qu'il n'appréciait pas : "Matthieu Delormeau me dérangeait beaucoup oui. Je le trouvais très désagréable, très très agressif. J'en ai eu la confirmation quand j'étais invité. C'est pas quelqu'un avec qui j'aurais eu envie de faire l'émission."

Ensuite, quand il a fallu parler gros sous, Pierre Ménès a assuré qu'il ne faisait pas l'émission pour l'argent. "Je ne le fais pas pour le fric, c'est assez insignifiant niveau pognon. C'est payé 700 balles, ce n'est pas insignifiant pour la majorité des Français je veux bien le reconnaître. Pour moi, par rapport à mes autres activités, c'est pas ça qui m'a décidé ! Mais je ne crache pas dessus", a-t-il commenté.

