TPMP sanctionné : Le CSA frappe fortement au portefeuille de C8 !

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de frapper fort. Mercredi 7 juin 2017, le "gendarme" de la télévision a prononcé deux sanctions contre C8 et son émission phare Touche pas à mon poste menée chaque soir par Cyril Hanouna.

Jugeant que la chaîne n'avait pas fait preuve de "retenue" en proposant, le 3 novembre dernier, une caméra cachée "humiliante" durant laquelle Matthieu Delormeau avait cru être le témoin d'une agression mortelle (et dont il n'a connu le dénouement que le lendemain) et condamnant une autre séquence diffusée le 7 décembre durant laquelle Cyril Hanouna a conduit Capucine Anav, qui avait les yeux fermés, à poser sa main sur son sexe, le CSA vient de prendre ses dispositions.

Comme l'autorité française de régulation l'a exprimé dans un communiqué, C8 a l'interdiction de diffuser de la publicité pendant trois semaines durant TPMP (une semaine à cause de l'humiliation subie par Matthieu Delormeau et deux semaines pour sanctionner le fait que Cyril Hanouna ait méconnu son obligation de "lutter contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes et les violences faites aux femmes"), cette interdiction s'élargissant à également quinze minutes avant et quinze minutes après le programme. Un coup dur TPMP qui ne vit que de ses revenus publicitaires.

La décision semble disproportionnée à certains qui estiment qu'elle est sans commune mesure avec celles prises depuis vingt-cinq ans par le CSA. En 2008, par exemple, la chaîne n'avait reçu qu'une mise en demeure à la suite de l'annonce erronée du décès d'un enfant au journal de 20h sur TF1, un fait très grave.

"Le CSA, qui a multiplié en vain les avertissements à l'égard de l'émission Touche pas à mon poste, appelle la société C8 à mette en oeuvre désormais et sans délai tous les moyens garantissant le respect des règles fixées par la loi et par les stipulations de sa convention, qui sont la contrepartie de l'utilisation de la fréquence publique qui lui a été attribuée gratuitement", a conclu le CSA dans son communiqué.

C8 a désormais la possibilité de contester cette décision du CSA en saisissant rapidement un juge en référé.

Rappelons que le CSA n'a pas encore pris position s'agissant de la diffusion du sketch homophobe diffusé durant le prime TPMP ! Radio Baba le 18 mai. H2O a déposé trois plaintes concernant cette affaire : une plainte contre X pour dénonciation calomnieuse au tribunal de grande instance de Montpellier, une plainte contre X pour diffusion de fausses nouvelles au tribunal de grande instance de Paris et une dernière plainte pour diffamation, avec constitution de partie civile, mais à l'encontre de Nicolas Noguier, le président de l'association Le Refuge.