TPMP : Shy'm réagit aux propos polémiques de Jean-Michel Maire sur le Sidaction

Samedi 26 mars, France 2 diffusait une soirée spéciale Tous au Moulin-Rouge pour le Sidaction. Durant cette soirée qui a permis à l'association de récolter 1,7 million d'euros, Shy'm a livré une prestation remarquée et très sexy (elle était habillée en danseuse du Moulin-Rouge) sur Copacabana de Line Renaud... quitte à être critiquée !

"C'est très sexy, ça a un côté un peu festif, genre 'en fait, quand on a le sida, c'est parce qu'on fait trop la fête' ! C'est une sensation que j'ai... Quand vous faites une émission sur le cancer, il n'y a pas des gens dans le public qui sont en train de fumer !", avait notamment estimé Jean-Michel Maire dans Touche pas à mon poste (C8) ce 27 mars. Des propos qui avaient aussitôt provoqué l'indignation de ses collègues autour de la table et bien entendu celle de nombreux téléspectateurs.

Invitée sur le plateau de TPMP à son tour ce 29 mars, Shy'm en personne a tenu à répondre à Jean-Michel Maire en regrettant vivement cette sortie malheureuse. "Les gens qui représentent l'association luttent contre cette stigmatisation contre les gens qui sont atteints du virus, sur la débauche, etc. [Faire cette remarque], c'est revenir sur ça alors qu'on se bat justement pour montrer que ça peut atteindre tout le monde", a-t-elle rappelé avec justesse. Et le chroniqueur de conclure : "Je comprends très bien, j'admets tout à fait ce qu'elle dit. La cause, évidemment, je la soutiens à 100% !"

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !