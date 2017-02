TPMP temporairement retiré de l'antenne : L'émission qui la remplace dévoilée !

Cyril Hanouna ne profitera pas des prochaines vacances scolaires pour prendre un peu de repos !

Si Touche pas à mon poste ne sera pas à l'antenne du 20 au 24 février prochain, Baba sera bel et bien fidèle au poste avec une toute nouvelle émission comme l'a annoncé C8 par voie de communiqué. Le trublion de la chaîne dévoilera en effet son nouveau programme intitulé Dites-le à Baba. Accompagné de la belle Valérie Bénaïm et entouré du sexologue Philippe Brenot et de la relookeuse Guerda de Haan, Cyril Hanouna recueillera les "confidences des célibataires en mal d'amour, d'aventuriers au quotidien, de passionnés aux modes de vie improbables".

Aussi promet-il des "rencontres incroyables, des histoires palpitantes, des moments forts en émotions et des fous rires". De quoi mettre l'eau à la bouche de ses fidèles fanzouzes. Le concept de Dites-le à Baba n'est pas sans rappeler celui de l'émission que Cyril Hanouna avait coanimée avec Valérie Bénaïm lors de ses fameuses 35 heures. Un programme qui se situait entre Toute une histoire et C'est mon choix.