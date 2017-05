TPMP : Thierry Moreau quitte l'émission, les vraies raisons de son départ

Mardi 9 mai, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Thierry Moreau a fait une annonce fracassante. En effet, le chroniqueur de Cyril Hanouna a quitté l'émission en plein direct. De quoi surprendre les internautes, mais aussi l'animateur vedette de C8.

Au lendemain de cette annonce surprenante, l'équipe de Touche pas à mon poste s'est exprimée sur le sujet. "Ce n'était pas fake, on n'était pas du tout au courant, a lancé Cyril Hanouna. "Je savais qu'il avait un peu le blues, mais je ne savais pas du tout qu'il avait prévu de partir comme ça", a de son côté déclaré Jean-Michel Maire.



Quant à lui, Benjamin Castaldi a émis une hypothèse quant aux raisons du départ de Thierry Moreau. "Ça faisait quelques semaines, quelques mois qu'il n'était pas très heureux, parce qu'il était moins appelé, a-t-il déclaré. Et peut-être qu'il s'est dit 'comme je suis moins appelé, un jour on va peut-être me dire de ne plus venir (...) Je préfère couper le cordon moi-même et de façon brutale plutôt que d'avoir à subir ou affronter Cyril qui va me dire bah tu sais peut-être que l'année prochaine tu seras moins là, ou plus là'."

Un scénario validé par Valérie Benaïm et Gilles Verdez. "C'est quelqu'un qui aimait venir. Et quand il a vu qu'il venait un peu moins, pour lui ce n'était pas possible d'être remplacé deux ou trois fois par semaine par Maxime Guény. Pour lui, c'était ne plus vivre totalement l'émission", a estimé le chroniqueur.