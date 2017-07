TPMP : Tom Villa, Louis Morin, Rachid Arhab... Découvrez les nouvelles recrues

Décidément, Touche pas à mon poste sera sujette à divers changements à la rentrée. En effet, comme l'ont annoncé nos confrères du Parisien, Tom Villa rejoint la bande de Cyril Hanouna. Le chroniqueur et humoriste s'illustrera dans un programme court de deux minutes, provisoirement baptisé Sans mensonges et dont le tournage doit "démarrer prochainement". Pour information, le jeune homme de 28 ans ne quitte pas pour autant Salut les terriens ! puisqu'il rempilera dès la rentrée auprès de Thierry Ardisson sur C8.

En plus de Tom Villa, le trublion du PAF aurait recruté de nouveaux visages. D'après les informations révélées dans Le Grand Direct des Médias sur Europe 1 ce lundi 10 juillet 2017, Rachid Arhab – journaliste et ex-membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) – le spécialiste des médias Renaud Revel, l'auteure-réalisatrice et journaliste Rokhaya Diallo ainsi que Louis Morin – qui officiait dans Le Petit Journal avec Cyrille Eldin sur Canal+ – rejoindraient eux aussi TPMP. Guillaume Genton, aux commandes du Grand Direct des Médias, proposera quant à lui Baba Express, un débrief de la veille.

Geneviève de Fontenay pourrait également débarquer au sein de la bande de TPMP... En effet, elle a révélé avoir été approchée par Cyril Hanouna à ce sujet. Quant à Camille Combal – qui a présenté son tout dernier Poste de surveillance avant la fin de saison – fera son retour à l'antenne avec une nouvelle formule qui serait un mix de sa chronique et de son émission Il en pense quoi Camille ?

Plus encore, dès la rentrée, Cyril Hanouna devra faire sans certains de ses chroniqueurs vedettes. En effet, après Bertrand Chameroy, Thierry Moreau avait définitivement quitté l'émission en plein direct. Enora Malagré et Capucine Anav ont quant à elles annoncé leur départ de TPMP via des vidéos. Danielle Moreau – qui a passé une saison au sein de la bande – a elle aussi claqué la porte. Et enfin, Matthieu Delormeau reste flou quant à son avenir de chroniqueur dans le programme. Affaire à suivre...