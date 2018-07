TPMP : Un "grand monsieur de la télé" rejoint l'équipe de Cyril Hanouna !

L'équipe s'agrandit de nouveau pour Touche pas à mon poste ! Agathe Auproux, Kelly Vedovelli, Delphine Wespiser ou encore Danielle Moreau seront toujours de la partie, mais elles seront rejointes par un nouveau chroniqueur. Le 25 juillet 2018, Cyril Hanouna a dévoilé son identité sur les réseaux sociaux.

Baba s'est emparé de son compte Twitter pour annoncer l'arrivée de Nicolas Pernikoff dans Touche pas à mon poste. "Je suis très heureux d'accueillir dans @TPMP un grand monsieur de télé qui a lancé @TPMP sur France 4 quand il était le patron des programmes de @Francetele ! Bienvenue @pernikoff2 la grande classe et son analyse des médias va nous être très utile ! Mes chéris, vous allez le kiffer", a déclaré Cyril Hanouna avec beaucoup d'enthousiasme.

Nicolas Pernikoff fait donc officiellement partie de la bande. S'il ajoute une ligne à son CV, le nouveau chroniqueur est actuellement directeur général de trois sociétés : l'agence de communication des marques de beauté Five, l'agence de relations publiques Because et l'agence de communication des marques éditoriales et créatives Aristophane. Il est surtout connu pour avoir été le directeur des programmes de flux de France Télévisions de 2005 à 2011. D'un grand soutien pour Cyril Hanouna, Nicolas Pernikoff avait participé au lancement de TPMP sur France 4 en 2010.