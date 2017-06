TPMP : Une nouvelle chroniqueuse quitte l'émission ! "Pour moi, c'est fini..."

Il va y avoir du changement dans Touche pas à mon poste sur C8 à la rentrée prochaine !

Après les départs très commentés de Thierry Moreau et d'Enora Malagré et alors que l'on ignore toujours si Matthieu Delormeau retournera dans l'émission médias de Cyril Hanouna dans les prochains jours, une nouvelle chroniqueuse vient d'annoncer son départ.

En effet, mercredi 14 juin 2017, Danielle Moreau (52 ans) s'est saisie de son compte Twitter et a indiqué : "Pour moi, TPMP c'est fini ! Impossible de faire C8 et France 2, merci à la direction de France 2 qui a été cool et 1000 mercis à Cyril et l'équipe. TPMP va me manquer, vos compliments et ceux de Cyril m'ont fait prendre un coup de jeune. Je suis triste mais il y a pire. Longue vie à TPMP."

Pour rappel, celle qui était arrivée dans la bande de TPMP en février dernier, participe depuis 1998 à l'émission C'est au programme sur France 2 où, en plus d'être programmatrice, elle est de temps à autres chroniqueuse culture et people (souvent sous le prisme de la nostalgie) face à Sophie Davant. Elle fait aussi sensation à la radio avec son franc-parler et ses formules choc dans A la bonne heure sur RTL, au côté de Stéphane Bern.