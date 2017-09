Tremblement de terre au Mexique : Sergio Perez et Salma Hayek se démultiplient

Actuellement 6e ex-aequo au classement des pilotes du championnat 2017 de Formule 1 à six Grands Prix de la fin, Sergio Perez a en tête d'autres préoccupations que la prochaine course, qui sera disputée en Malaisie le 1er octobre : très affecté par le tremblement de terre létal qui a frappé mardi 19 septembre 2017 son pays, causant la mort d'au moins 217 personnes dont 21 enfants ensevelis sous leur école, le pilote de l'écurie Force India s'est mobilisé pour lui venir en aide.

Âgé de 27 ans et crédité de sept podiums en carrière (dont une 2e place au Grand Prix de Monaco en mai dernier), Sergio Perez s'est associé avec son compatriote Carlos Slim, richissime homme d'affaires à la tête d'une des plus grosses fortunes mondiales (la 6e, estimée à près de 68 milliards de dollars, selon la dernière étude du magazine Forbes parue en juillet 2017), pour collecter des dons en faveur des victimes : pour chaque dollar versé à la fondation du pilote (présidée par sa soeur Paola, la Fundacion Checo Perez a été créée en 2012 pour aider les orphelins et les enfants malades du cancer), le fonds caritatif de Carlos Slim donnera pour sa part cinq dollars. En résumé, chaque don sera quintuplé.

"Merci de tout coeur ! Il ne fait aucun doute que lorsque nous, les Mexicains, nous unissons, aucun tremblement de terre ne peut nous arrêter ! Continuons à aider !", a tweeté il y a quelques heures Sergio Perez en partageant un bilan des dons. Lui-même a contribué à hauteur de 3 millions de pesos, soit un peu plus de 140 000 euros. On imagine déjà que le prochain Grand Prix du Mexique, qui se courra le 29 octobre, sera très spécial pour lui...